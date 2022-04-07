ВОЗ готовится к возможным химическим атакам в Украине

Об этом сообщили представители ВОЗ, сообщает Sky News.



"Учитывая неопределенность нынешней ситуации, нет никаких гарантий, что ситуация не станет хуже", - сказал региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге.



По его словам, ВОЗ рассматривает все сценарии и принимает непредвиденные меры для различных ситуаций, от которых может пострадать народ Украины, от продолжения лечения массовых жертв до химических атак. Клюге не сообщил дополнительных подробностей.

Центр противодействия дезинформации дал инструкцию украинцам по поводу действий, если РФ совершит химическую атаку.

2 апреля в Белом доме заявили, что США передают Украине оборудование на случай, если Россия применит химическое или биологическое оружие.