ВОЗ готовится к возможным химическим атакам в Украине
Всемирная организация здравоохранения готовится к возможным химическим атакам России в Украине
Об этом сообщили представители ВОЗ, сообщает Sky News.
"Учитывая неопределенность нынешней ситуации, нет никаких гарантий, что ситуация не станет хуже", - сказал региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге.
По его словам, ВОЗ рассматривает все сценарии и принимает непредвиденные меры для различных ситуаций, от которых может пострадать народ Украины, от продолжения лечения массовых жертв до химических атак. Клюге не сообщил дополнительных подробностей.
- Центр противодействия дезинформации дал инструкцию украинцам по поводу действий, если РФ совершит химическую атаку.
- 2 апреля в Белом доме заявили, что США передают Украине оборудование на случай, если Россия применит химическое или биологическое оружие.
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