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ВОЗ готовится к возможным химическим атакам в Украине

7 апреля, 2022 четверг
15:19
война с Россией ВООЗ

Всемирная организация здравоохранения готовится к возможным химическим атакам России в Украине

Об этом сообщили представители ВОЗ, сообщает Sky News.

"Учитывая неопределенность нынешней ситуации, нет никаких гарантий, что ситуация не станет хуже", - сказал региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге.

По его словам, ВОЗ рассматривает все сценарии и принимает непредвиденные меры для различных ситуаций, от которых может пострадать народ Украины, от продолжения лечения массовых жертв до химических атак. Клюге не сообщил дополнительных подробностей.


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