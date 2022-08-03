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Главная война с Россией "Воюют в ВСУ, живут в зоне боевых действий": главред "Гендер в деталях" объяснила необходимость легализации однополых союзов
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"Воюют в ВСУ, живут в зоне боевых действий": главред "Гендер в деталях" объяснила необходимость легализации однополых союзов

3 августа, 2022 среда
19:13
война с Россией

Главная редактор издания "Гендер в деталях", кандидат философских наук Тамара Злобина считает, что война обострила вопросы легализации однополых браков

Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Вопрос легализация однополых браков - это вопрос жизни и смерти для гомосексуальных людей и нельзя сказать, что это не ко времени. Это судьбы людей. Гомосексуальные люди воюют в ВСУ, живут в зоне боевых действий и могут в любое время умереть. И критический вопрос, который происходит дальше. Такие люди, с точки зрения государства, друг другу чужие", - объяснила Злобина.

Также главная редактор "Гендер в деталях" добавила, что легализация однополых союзов - это вопросы прав человека и одинакового отношения ко всем.

"Люди сталкиваются с проблемами захоронения, определением, как будут выглядеть похороны. Тело не отдадут любимому партнеру для захоронения. Далее следуют вопросы наследства, вопросы опеки за общими детьми, вопросы выплаты за ранения, выплаты за гибель кормильца. Представители ЛГБТ-сообщества попадают в эти ситуации . Именно война обострила этот вопрос", - отметила Злобина.

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