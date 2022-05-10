Воюют с ЕС и НАТО: Россия меняет риторику пропаганды из-за военных неудач
Украинская разведка сообщает, что кремль решил сменить риторику своей пропаганды из-за неудач на поле боя
Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.
Согласно разведданным, войскам оккупантов, несмотря на многочисленные преимущества в живой силе и технике, ВСУ наносят сокрушительные потери и поражения.
Как передает разведка, чтобы изменить представления россиян о военной "непобедимости" Вооруженных сил РФ и подготовить население России к возможному поражению, российские медиа получают приказы рассказывать о войне с Украиной скорее как о противостоянии РФ со всеми странами - членами ЕС и НАТО.
По мнению политтехнологов кремля, такая риторика уменьшит позор от проигрыша.
По информации украинской военной разведки, руководители государственных телеканалов РФ, интернет-СМИ и пропутинской армии ботов получают указания начать новую информационную политику.
Разведка сообщает, что кремлевские пропагандисты будут теперь промывать мозги населению РФ идеями о необходимости объединения ради собственного выживания и слепого доверия к диктаторскому режиму Путина.
- На российском пропагандистском сайте 9 мая появилась статья "Путин превратился в жалкого диктатора и параноика"
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.39
Покупка 31.39Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.99Продажа 33.79
- Актуальное
- Важное