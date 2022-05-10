Воюют с ЕС и НАТО: Россия меняет риторику пропаганды из-за военных неудач

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Согласно разведданным, войскам оккупантов, несмотря на многочисленные преимущества в живой силе и технике, ВСУ наносят сокрушительные потери и поражения.

Как передает разведка, чтобы изменить представления россиян о военной "непобедимости" Вооруженных сил РФ и подготовить население России к возможному поражению, российские медиа получают приказы рассказывать о войне с Украиной скорее как о противостоянии РФ со всеми странами - членами ЕС и НАТО.

По мнению политтехнологов кремля, такая риторика уменьшит позор от проигрыша.

По информации украинской военной разведки, руководители государственных телеканалов РФ, интернет-СМИ и пропутинской армии ботов получают указания начать новую информационную политику.

Разведка сообщает, что кремлевские пропагандисты будут теперь промывать мозги населению РФ идеями о необходимости объединения ради собственного выживания и слепого доверия к диктаторскому режиму Путина.

На российском пропагандистском сайте 9 мая появилась статья "Путин превратился в жалкого диктатора и параноика"

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