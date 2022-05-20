Воюющим в Украине оккупантам не выплачивают зарплату, - СБУ
Российский военнослужащий жалуется на отсутствие выплат во время разговора, перехваченного Службой безопасности Украины
Запись разговора СБУ опубликовала в telegram.
В разговоре с женой захватчик говорит, что не верит в обещания командования рассчитаться с ними за 2 весенних месяца: "должно прийти сразу за март и до 20 числа – за апрель. Но я не верю в это. Потому что уже прокуратура в бригаде у нас в Буденовске работает за эти деньги. Потому что реально не выплачивают людям.
В СБУ считают, что одна из причин такой "экономии" – желание российских военных клерков нажиться на невыплате зарплат. Ведь в случае смерти оккупантов деньги можно будет оставить себе. Тем временем российские военнослужащие деморализованы и не видят смысла продолжать борьбу.
"А толку мы здесь? За кого боремся? Ни за кого вообще! Находимся хрен знает где", - говорит оккупант.
- СБУ перехватило разговор, в котором российский оккупант просит жену заказать наркотики и алкоголь для командира и подразделения. На покупку таких товаров в одном из подразделений врага даже есть "общак".
- СБУ опубликовала фото оккупантов, которые устроили в украинской школе казармы и вели оттуда огонь.
- Оккупант из России рассказал жене о том, как расстреливает мирных украинцев, пытающихся бежать с оккупированной территории. Женщина поддержала действия рашистов.
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