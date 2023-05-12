Воюющие группировки Судана согласились защищать гражданское население
Стороны конфликта Судана взяли на себя обязательство защищать гражданское население и движение гуманитарной помощи, но не договорились о прекращении огня
Об этом сообщило издание Reuters.
Стало известно, что после недели переговоров в саудовском порту Джидда армия Судана и военизированные силы скорой поддержки (RSF) подписали декларацию о том, что будут работать над краткосрочным прекращением огня в ходе дальнейших переговоров.
"Обе группировки обязуются уделять первоочередное внимание переговорам для достижения краткосрочного прекращения огня, чтобы способствовать доставке экстренной гуманитарной помощи и возобновлению основных услуг", - говорится в тексте декларации, опубликованной после переговоров.
Также известно, что в заявлении Государственного департамента США говорится, что стороны сосредоточатся на достижении соглашения об эффективном прекращении огня сроком до 10 дней.
"Участники переговоров, которые работают с саудовскими и американскими посредниками, обсудят конкретные меры безопасности по защите поставок гуманитарной помощи", - отметил американский чиновник.
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Эти меры "будут включать американо-саудовский и поддерживаемый международным сообществом механизм мониторинга прекращения огня".
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан написал, что переговоры и обязательства защищать гражданское население – это первый шаг, за которым "будут другие шаги".
"Самое важное - придерживаться того, о чем было договорено, и Королевство будет работать до тех пор, пока безопасность и стабильность не вернутся в Судан и его братский народ", - сказал он.
В свою очередь, в суданской армии и RSF заявили в соглашении, что запланируют "дальнейшие расширенные дискуссии для достижения постоянного прекращения боевых действий".
Однако публично ни одна из сторон не продемонстрировала готовности пойти на уступки ради прекращения конфликта.
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