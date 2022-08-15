Об этом Сергей Куюн написал на своей странице в Facebook.

По словам эксперта, предложенная Кабмином ставка акциза в 100 евро за тысячу литров на бензин, дизтопливо и сжиженный газ – это значительно меньше, чем было до войны.

"Правительство решило начинать с мягкого варианта. В гривне акциз на все марки горючего составит 4 грн/л (с НДС). Это 8% от розничной цены на бензин и ДТ и чуть более 10% от цены на автогаз, – сообщил Сергей Куюн – Бюджет может рассчитывать на 3,39 млрд грн в месяц (3,6 млрд грн с НДС) Пока не знаю, как в Мининфраструктуры насчитали два млрд грн в месяц, о которых упоминается в пояснительной записке к законопроекту. Возможно, недооценили объемы потребления.

Однако, несмотря на то, что акцизы – это дополнительные четыре гривны на каждый литр горючего, подорожания бензина и дизтоплива в Украине не будет, уверяет Сергей Куюн.

"Мировые цены за последнее время ощутимо просели. Это создает потенциал для снижения цен в Украине на 3-4 грн/л. Акциз перекроет это снижение, в результате чего цены стабилизируются у текущих отметок: бензин А-95 – 50-52 грн/л, дизтопливо - 51-53 грн / л. Стабилизируется на текущих значениях и цена на сжиженный газ (27-28 грн / л.) Ценовая пропорция газ-бензин будет составлять около 60%, то есть эффективность использования автогаза полностью сохраняется, - объясняет эксперт. При этом, как свидетельствуют расчеты, бюджетные поступления от сжиженного газа несколько превысят поступления от бензина, это очень трогательно и напоминает лучшие украинские семейные традиции: ребенка (сжиженный газ) долго ласкали, оберегали, он вырос и теперь помогал своей семье. Счтаю, это очень круто! Поэтому предлагаю отставить панику и измену. Никто не хочет налогов: ни рынок, ни потребитель. Но воюющему государству нужны деньги. Предложенный вариант очень лайтовый, я думал, будет экстремальнее".

14 августа Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект об отмене льготного налогообложения на горючее.

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