Воюет против Украины на российском фрегате: ГБР сообщило о подозрении в госизмене перешедшему на сторону врага боцману
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене бывшему старшему боцману крупного украинского разведывательного корабля "Славутич"
Об этом сообщает ГБР.
Отмечается, что в 2014 году, после захвата оккупантами в Севастополе военной части фигуранта, моряк добровольно перешел на сторону врага и присягнул на верность агрессору.
"В настоящее время предатель служит на ракетном фрегате "Адмирал Эссен" в составе 30 дивизии надводных кораблей черноморского флота вооруженных сил России. Следователи ГБР собрали достаточно доказательств и заочно сообщили предателю о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины)" пишут в ДБР.
Изменнику грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.
Процессуальное руководство осуществляет Одесская специализированная прокуратура по военной и оборонной сфере Южного региона.
- Напомним, Государственное бюро расследований объявило о подозрении в государственной измене экс-командиру корвета "Тернополь" Станиславу Походощуку, который сейчас проходит военную службу в России
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