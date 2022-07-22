Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.

Отмечается, что украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают успешное поражение скоплений живой силы, военной техники российских оккупантов и складов с боеприпасами.

"В результате потерь личный состав врага на многих направлениях отказывается идти в бой и прибегает к саботажу", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 22 июля ВСУ отразили штурм врага на направлениях Доломитное – Новолуганское, Стряповка – Соледар, Малая Семейдинуха – Андреевка и Давыдов Брод – Белогорка. Однако идут бои на направлении Верхнекаменка – Верхнекаменское, возле Углегорской ТЭС и Покровского.

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