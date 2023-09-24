Войско польское станет сильнейшей сухопутной армией в Европе, – глава минобороны Польши

Об этом сообщает Polskie Radio.

Отмечается, что в субботу, 23 сентября, присягу приняли около 850 бойцов вооруженных сил Польши. Это самая большая группа среди 4,4 тысячи воинов, которые приняли или будут присягать в эти выходные.

Таким образом, по словам главы минобороны, Войско польское будет сильнейшей сухопутной армией в Европе.

Блащак подчеркнул, что важно сдержать агрессора, чтобы Россия не отважилась зайти в Польшу.

"А если добавить то, что каждый сантиметр польской земли защищает Войско польское, у нас есть гарантия безопасности нашей Родины", - добавил министр обороны Польши.