Войско польское станет сильнейшей сухопутной армией в Европе, – глава минобороны Польши
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил о намерении сделать Войско польское сильнейшей сухопутной армией в Европе, ведь может насчитывать 300 тысяч солдат
Об этом сообщает Polskie Radio.
Отмечается, что в субботу, 23 сентября, присягу приняли около 850 бойцов вооруженных сил Польши. Это самая большая группа среди 4,4 тысячи воинов, которые приняли или будут присягать в эти выходные.
Таким образом, по словам главы минобороны, Войско польское будет сильнейшей сухопутной армией в Европе.
Блащак подчеркнул, что важно сдержать агрессора, чтобы Россия не отважилась зайти в Польшу.
"А если добавить то, что каждый сантиметр польской земли защищает Войско польское, у нас есть гарантия безопасности нашей Родины", - добавил министр обороны Польши.
- О том, что польские власти работают над тем, чтобы их сухопутная армия стала самой большой в Европе, писал The Telegraph еще в марте. Тогда отмечалось, что российское вторжение в Украину заставило Польшу совершить настоящую революцию в оборонном секторе. Поляки планируют тратить 4% ВВП на армию – этот показатель вдвое превышает нормативы НАТО.
- 27 мая министр обороны Польши Мариуш Блащак подписал документ об увеличении численности польской армии почти в два раза.
- 15 августа в Варшаве провели самый большой за 30 лет военный парад ко Дню польской армии - на нем продемонстрировали новые и модернизированные образцы техники.
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