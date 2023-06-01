Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Недавно мы обещали, что освобождение России будет продолжаться, и сейчас в Шебекино на Белгородщине это продолжается. Сначала была попытка в Грайворонском районе, а теперь в Шебекинском. Опять же можем говорить, что это только первые шаги. Однако с каждым разом видим, что повышается интенсивность продвижения и увеличивается количество войск освобождения России, которые заходят на территорию РФ. То есть, все идет по плану, Белгород – впереди", - сказал представитель Политцентра российской вооруженной оппозиции.

Алексей Барановский рассказал, что после захода в Грайворонский район в легионе "Свобода России" было, к сожалению, двое погибших.

"По потерям сегодняшней операции пока данных нет. В этот раз также прошли легко через границу, где были уже какие-то российские вооруженные силы. Сейчас идет боевое столкновение. Чат-бот Российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" почти разрывается от сообщений местных жителей Белгородской области, потому что люди не только хотят присоединиться к восстанию против Путина, но и посылают важную информацию, например, о перемещении российских вооруженных сил, полиции, благодаря чему удалось накрыть артиллерией весь состав полиции в Шебекино, мы очень благодарны людям за сотрудничество и ждем новых сообщений. Свобода идет, люди это чувствуют и готовятся к этому", - заметил Барановский.

22 мая легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус заявили, что освободили населенные пункты Козинка и Гора-Подол Белгородской области РФ в рамках создания демилитаризованной зоны на границе с РФ, а в Грайворон вошли передовые отряды. В регионе был введен режим контртеррористической операции и эвакуированы ядерные боеприпасы.

Поздним вечером 22 мая в РосСМИ появилась информация, что в Белгороде зафиксированы прилеты в административные здания, в частности в здания ФСБ и МВД, также сообщали об ударах беспилотников по админзданиям в Грайвороне и Борисовке.

29 мая Российский добровольческий корпус сообщил, что в очередной раз пересек границу РФ на день пограничника, таким образом "поздравив" российских военных.

Утром 1 июня Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" опубликовали видео, где рассказали, что начинают вторую фазу рейдов на родину



