English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Войско НАТО должно быть как можно ближе к границам России, - журналист Сераковский
Эксклюзив

Войско НАТО должно быть как можно ближе к границам России, - журналист Сераковский

3 июля, 2022 воскресенье
15:30
Мир

Польский журналист Славомир Сераковский убежден, что войско Североатлантического альянса должно быть как можно ближе к границам страны-агрессорки Российской Федерации

Журналист высказал такое мнение в эфире телеканала "Еспресо".

"Войско НАТО должно быть как можно ближе к границам России. Я не понимаю философии "не провоцируем Россию". Когда мы сомневаемся, мы приглашаем ее к себе. Украинцы это знают очень хорошо. Я считаю, что НАТО должна гораздо больше прислушиваться к Украине, делать значительно больше однозначных выводов из происходящего", - отметил Сераковский.

Польский журналист добавил, что Украина независима благодаря мощной армии.

"Атака Россией Украины, которая началась уже давно, должна вызвать понимание, что здесь действительно нужно войско. Вблизи России нужно войско. Украина приготовилась к тому и сейчас является независимой потому, что имеет свое войско", - отметил Славомир Сераковский.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Россия
Польша
военные силы Украины
война с Россией
НАТО
Читайте также:
Окупанти ймовірно покинули Зміїний, на острові пожежа
3 июля, 2022 воскресенье
Вражеские бомбардировщики нанесли два удара по Змеиному
Китай
1 июля, 2022 пятница
Позиция Китая по отношению к Украине меняется из-за событий на фронте, - китаевед Коваль
2 июля, 2022 суббота
"Добро пожаловать в ад!": The Washington Post опубликовал репортаж об использовании ВСУ систем HIMARS
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.48
    Покупка 34.48
    Продажа 35.2
  • EUR
    Покупка 35.76
    Продажа 36.88
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
3 июля
15:58
Обновлено
Россия массированно обстреляла Славянск: около 15 пожаров, много раненых и убитых
15:47
Центр при СНБО сообщил о российских фейках о ситуации на оккупированных территориях Украины
15:46
В Финляндии предлагают разместить базу НАТО в 20 км от границы с Россией
15:34
В Минобороны Украины опровергли заявление Шойгу о полном контроле РФ над Лисичанском
15:18
сепар
Пьяные командиры "ДНР" стреляли в сторону оккупантов, - перехват разведки
15:08
Эксклюзив
Цель россиян по поводу быстрого наступления в сторону Бахмута и Славянска не сработает из-за того, что ВСУ разрушают системы управления и обеспечения, - военный обозреватель Коваленко
15:00
Поставка NASAMS увеличивает наши возможности защиты земли и неба, - Резников
14:46
В Киеве на детской железной дороге начал ездить настоящий паровоз
14:41
Эксклюзив
Мы тоже хотим дать копняку россиянам, - польский журналист Сераковский о сборе средств на "байрактар" для ВСУ
14:36
Поляки продолжают сбор средств на "Байрактар" для Украины, есть уже 4 млн злотых
14:33
На фото выпускники школы №2 в Новгород-Северском
Россия повредила почти 1,9 тыс. учебных заведений в Украине, а 215 разрушены полностью, - Минобразования
14:29
королева Елизавета
Королева Британии Елизавета II передаст часть полномочий принцу Чарльзу, - Daily Mail
14:28
Обломок ракеты из российского ЗРПК "Панцирь" упал на многоэтажку в Белгороде
14:19
Полномасштабная война РФ против Украины: около 800 тыс. человек потеряли жилье
14:19
Эксклюзив
Национальный банк Украины провоцирует инфляцию, – экономист Несходовский
14:19
Николай Княжицкий
Зачем во Львове перед церквями выдают повестки в военкомат?
14:08
"Ситуация непредсказуема": Швейцария опасается веерных отключений газа зимой и делает ставку на зеленую энергетику
13:50
"Горит-пылает техника враждебная": на Донбассе украинские военные уничтожили российский танк
13:47
Россия второй день подряд обстреляла Краматорск из смерчей, предварительно – без жертв
13:43
жара
Синоптик Наталка Диденко предупредила об усилении жары
13:37
Французское информагентство AFP стало жертвой российской пропаганды, - МИД
13:33
США рассматривают предложения от 800 американских компаний по изготовлению оружия для Украины
13:31
В Николаевской области за сутки от обстрелов оккупантов ранены четыре человека
13:30
В Николаевской области россияне за сутки убили человека, обстреляли дома и школу
13:18
Премьер-министр Австралии посетил Бучу, Ирпень и Гостомель
13:12
путлер шойгу
Шойгу доложил Путину, что РФ полностью оккупировала Луганскую область.
13:04
Территориальная оборона
Нехватка подготовки, средств связи и прикрытия от артиллерии. The New York Times выяснила, почему на фронте так много потерь среди Теробороны
13:03
Турция успешно испытала мобильную управляемую ракетную систему собственной разработки, - минобороны страны
13:03
Российские оборонные предприятия отказываются чинить поврежденную технику оккупантов, - разведка
13:02
Эксклюзив
Одещина освобождена от оккупантов. Россияне способны только на ракетные удары, - депутат Одесского горсовета Обухов
12:59
В Бориспольском районе Киевской области проверяют гостей и местных жителей
12:53
Эксклюзив
Путин будет наращивать стратегию устрашения, - политолог Пионтковский
12:51
Военно-морские силы Украины празднуют свое 30-летие
12:30
На фото человек, работающий за компьютером
США оплатят программы VPN для россиян
12:29
В Мариуполе растет показатель смертности среди горожан из-за катастрофы с медициной
12:24
Эксклюзив
Тяжелые ранения, ампутация, сепсис: руководитель патронатной службы полка "Азов" рассказала о состоянии освобожденных бойцов
12:15
Стало известно, почему Роналду решил покинуть МЮ
12:06
"Мое тело, мой выбор". Демонстранты во Франции поддержали американок после решения Верховного суда об отмене абортов
11:59
В Краматорске слышны сильные взрывы, - Общественное
11:44
В Украине спасатели обезвредили 692 взрывоопасных предмета в сутки
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV