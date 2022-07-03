Войско НАТО должно быть как можно ближе к границам России, - журналист Сераковский

Журналист высказал такое мнение в эфире телеканала "Еспресо".

"Войско НАТО должно быть как можно ближе к границам России. Я не понимаю философии "не провоцируем Россию". Когда мы сомневаемся, мы приглашаем ее к себе. Украинцы это знают очень хорошо. Я считаю, что НАТО должна гораздо больше прислушиваться к Украине, делать значительно больше однозначных выводов из происходящего", - отметил Сераковский.

Польский журналист добавил, что Украина независима благодаря мощной армии.

"Атака Россией Украины, которая началась уже давно, должна вызвать понимание, что здесь действительно нужно войско. Вблизи России нужно войско. Украина приготовилась к тому и сейчас является независимой потому, что имеет свое войско", - отметил Славомир Сераковский.

2 июля стало известно, что бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что угрозы России в адрес Литвы свидетельствуют о реальной угрозе прямого вооруженного конфликта Альянса с РФ . Расмуссен также считает, что НАТО в 2008 г. дало неверный сигнал российскому диктатору Владимиру Путину , когда отказало в ПДЧ Украине.

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