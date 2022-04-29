Войска воздушного командования "Юг" получили ЗРК С-300

Об этом сообщило командование.



Он значительно усилил противовоздушную оборону в южном регионе.



Также в командовании объяснили, что ЗРК С-300 может сбивать самолеты, крылатые и баллистические ракеты на дистанции от 5 до 150 км.



"При этом, не важно, на каком расстоянии летит цель – 10 метров или 27 км", - говорится в сообщении.



Зенитный комплекс уже выполняет боевые задания.

Напомним, недавно эксзамначальника генштаба ВСУ сообщил, что кафиры начали использовать устаревшую технику и низкопрофессиональные человеческие кадры из-за потери мощности военной силы.