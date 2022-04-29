Войска воздушного командования "Юг" получили ЗРК С-300
Украинские войска получили зенитный ракетный комплекс С-300 от стран-партнеров
Об этом сообщило командование.
Он значительно усилил противовоздушную оборону в южном регионе.
Также в командовании объяснили, что ЗРК С-300 может сбивать самолеты, крылатые и баллистические ракеты на дистанции от 5 до 150 км.
"При этом, не важно, на каком расстоянии летит цель – 10 метров или 27 км", - говорится в сообщении.
Зенитный комплекс уже выполняет боевые задания.
- Напомним, недавно эксзамначальника генштаба ВСУ сообщил, что кафиры начали использовать устаревшую технику и низкопрофессиональные человеческие кадры из-за потери мощности военной силы.
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