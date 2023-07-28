Об этом пишет Reuters со ссылкой на конголезских военных.

Как отметили в ДР Конго, силы обороны Руанды пересекли конголезскую границу 27 июля и напали на пограничные силы безопасности, "потенциально усилив напряженность между африканскими соседями".

Отмечается, что в результате столкновения конголезским военным "удалось оттеснить руандских террористов, совершивших эту невыносимую провокацию". После атаки руандицы отступили за пределы границы.

Противостояние между Демократической Республикой Конго и Руандой

В прошлом году правительство ДР Конго обвинило вооруженные силы Руанды в поддержке повстанцев по группировке "Движение 23 марта" (М23), находящихся в боевой конфронтации с правительством Конго. Но Руанда постоянно отрицает это. В свою очередь эксперты ООН также заявляют о доказательствах того, что руандийские войска воевали вместе с M23 в восточном Конго и снабжали повстанцев оружием и припасами.

Отметим, М23 отстаивает интересы тутси возле Конго. Лидеры группировки недовольны тем, как правительство Конго выполняло свои обязательства по мирным соглашениям от 23 марта 2009 года.

С начала октября 2022 г. возобновились бои между вооруженными силами Конго и повстанцами из М23. А в 2023 году правительство ДР Конго признало М23 террористической группировкой.

В январе миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго приступила к новой операции по защите гражданского населения в провинции Северное Киву на востоке страны.