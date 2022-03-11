Войска России все еще не готовы к штурму Киева, - Дуда

Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на Twitter Дуди.



По словам Дуды, завтра ожидается попытка эвакуации населения из Мариуполя.



"Войска России все еще не готовы к штурму Киева. Бомбардировкой жилых домов и больниц пытаются сломать защитников. Завтра будет предпринята очередная попытка эвакуации мирного населения из Мариуполя. Россия непрерывно обстреливают. Боже храни", - написал президент Польши Анджей Дуда.

26 февраля Президент Польши Анджей Дуда призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС и сразу начать собеседование.