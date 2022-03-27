Войска России пытаются окружить силы ВСУ на Донбассе, – Минобороны Великобритании
Российская армия сконцентрировала свои усилия на попытках оцепить силы ВСУ на Востоке Украины. На Севере украинские контратаки препятствуют попыткам оккупантов реорганизовать свои силы
Об этом сообщает Минобороны Великобритании.
"Российские силы, похоже, концентрируют свои усилия, чтобы попытаться оцепить украинские силы, которые находятся непосредственно перед сепаратистскими районами на Востоке страны, продвигаясь со стороны Харькова на Севере и Мариуполя на Юге", – говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что поле боя на Севере Украины остается в основном статичным, а локальные украинские контратаки препятствуют попыткам России реорганизовать свои силы.
- Напомним, в Луганской области в Попасной оккупанты обстреляли свои позиции и открыли огонь по Рубежному, Лисичанску, Кременной, Северодонецку и Горскому и ранили двух человек.
- Добавим, с 24 февраля до утра 27 марта 139 украинских детей погибли в результате войны РФ против Украины, еще более 205 получили ранения
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