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Аналитика

Войска России на Изюмском направлении под опасностью окружения. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
9 сентября, 2022 пятница
20:49
Статьи Сергей Згурец

У ВСУ есть все шансы дальше развивать контрнаступление по окружению изюмской группировки войск противника

ВСУ развивают контрнаступление в Харьковской области

Вооруженные силы Украины продолжают масштабное контрнаступление в Харьковской области, а также прилагают усилия для освобождения Юга Украины. Главнокомандующий Валерий Залужный сообщил, что более 1000 кв. км освобождены нашими защитниками в последние несколько дней. В ходе наступления в Харьковской области ВСУ вклинились в оборону противника на глубину 50 км и освободили более 20 населенных пунктов. ВСУ подняли флаг Украины в Балаклее, Волоховом Яру, Ивановке и Шевченково. Международные аналитические структуры предполагают, что в течение следующих 72 часов ВСУ могут освободить Купянск. Высокая скорость продвижения украинских сил вызывает панику в российских СМИ и пабликах. Потеря Купянска и других населенных пунктов препятствует России поддерживать наступательные и оборонительные действия, поскольку город является одним из важных транспортных узлов для российской армии , действующих на направлении Славянска и Изюма. У нас есть все шансы дальше развивать контрнаступление по окружению изюмской группировки войск противника. Однако враг сейчас будет бросать в бой резервы, хотя качество и укомплектованность их не очень хорошие.
Карта контрнаступательных действий ВСУ в Харьковской области на 9 сентября

Резервы для военных действий в Российской Федерации значительно ограничены

Кремлевские пропагандисты уже распространили видео движения небольшой колонны российской военной техники. Они пытаются представить это как переброску мощных резервов на Изюмское направление. На этой технике мы можем увидеть разные тактические обозначения россиян. Это означает, что россияне в срочном порядке перебрасывают разные войска в район Изюма. Это в очередной раз свидетельствует о том, что резервы у Российской Федерации значительно ограничены.

Украинские войска расширили плацдарм на левом берегу реки Ингулец

На Юге Украины ситуация развивается по знакомому для нас сценарию. В частности, уничтожением вражеских понтонных переправ, которые враг наводит для того, чтобы хоть немного усиливать свои войска на правом берегу Днепра. Известно, что в Херсоне россияне перебросили подразделения отдельного полка "Ахмат". Вооруженные силы Украины продолжают ракетные удары по оккупантам и наземные наступательные операции. Украинские войска расширили плацдарм на левом берегу реки Ингулец, а также продолжают сковывать вражеские силы, защищающие подходы к Херсону. Кстати, на Правобережье у оккупантов растет количество дезертиров . В оперативном командовании "Юг" сообщили, что в районе населенного пункта Бабенковка Вторая россияне привлекли вертолеты для поиска дезертиров.

Карта боевых действий на Юге Украины по состоянию на 7 сентября

США объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере свыше $700 млн

Успешные действия ВСУ на Харьковщине и Юге Украины стали отличным фоном для прошедшей 8 сентября пятой встречи министров обороны 50 стран антироссийской коалиции. На этой встрече не раз звучали заявления о том, что украинцы очень хорошо используют предоставленную военную технику и оружие. Традиционно было объявлено о новом пакете военной помощи Украине почти на $700 млн от США . В этот пакет вошли дополнительные боеприпасы для HIMARS , противорадарные ракеты, 105-мм гаубицы и бронированные автомобили. Также предусмотрено выделение и другого оснащения для сухопутных войск Украины.

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