Войска РФ захватили Чернобыльскую станцию

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил в комментарии УП .

"После жестокого боя наш контроль над чернобыльской площадкой потерян. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно", - сказал он.

Подоляк подчеркнул, что после атаки РФ на этом направлении "невозможно говорить о том, что ЧАЭС находится в безопасности".



По его словам, это "одна из самых серьезных угроз Европе сегодня".



Он отметил, поскольку российские войска могут готовить провокации на ЧАЭС, либо "воспользуются повреждениями, полученными объектами во время атаки, чтобы обвинить в этом Украину, либо сами повредят эти, безусловно, самые опасные объекты".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил , что кафиры пытаются захватить ЧАЭС, а украинские военные отбивают атаку.

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