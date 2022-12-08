Об этом информировал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

За сутки от действий захватчиков погибли 9 мирных жителей Донецкой области: шестеро в Курахово, один житель села Красногоровка, также один человек в Ивановке и в Бахмуте.

Сообщается, что еще 15 гражданских получили ранения.

Из-за полномасштабного российского вторжения невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, за ночь 7 декабря захватчики 7 раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области. Под огнем РФ оказались три громады.

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