Войска РФ за сутки убили на Донетчине 9 гражданских
За сутки 7 декабря оккупанты в Донецкой области убили 9 местных жителей, еще 15 человек получили ранения
Об этом информировал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
За сутки от действий захватчиков погибли 9 мирных жителей Донецкой области: шестеро в Курахово, один житель села Красногоровка, также один человек в Ивановке и в Бахмуте.
Сообщается, что еще 15 гражданских получили ранения.
Из-за полномасштабного российского вторжения невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
- Напомним, за ночь 7 декабря захватчики 7 раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области. Под огнем РФ оказались три громады.
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