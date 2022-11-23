Войска РФ за сутки потеряли 410 человек погибшими, 2 танка и 5 ББМ

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook . Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.11 ориентировочно составили:

личного состава – около 85410 (+410) человек ликвидировано,

танков ‒ 2897 (+2) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5832 (+5) ед,

артиллерийских систем – 1887 (+5) ед,

РСЗО – 395 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 209 (+0) ед,

самолетов – 278 (+0) ед,

вертолетов – 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1537 (+0),

крылатые ракеты 480 (+0),

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4396 (+3) ед,

специальная техника – 161 (+0).

Наибольшие потери враг понес на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях.

Напомним, 23 ноября Генштаб сообщил , что на Запорожье ВСУ уничтожили комплекс С-300 и блокпост кафиров, ранены более 80 россиян.

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