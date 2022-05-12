Войска РФ взяли под контроль Воеводовку, - руководитель Северодонецкой ВГА
Российские оккупанты взяли под контроль село Воеводовку Луганской области
Об этом сообщает hromadske со ссылкой на комментарий руководителя ВГА Северодонецка Александра Стрюка.
По его словам, сегодня,12 мая, российская армия взяла под контроль село Воеводовку Луганской области.
Старюк отметил, что в настоящее время там сложная ситуация.
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