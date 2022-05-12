Об этом сообщает hromadske со ссылкой на комментарий руководителя ВГА Северодонецка Александра Стрюка.

По его словам, сегодня,12 мая, российская армия взяла под контроль село Воеводовку Луганской области.

Старюк отметил, что в настоящее время там сложная ситуация.

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