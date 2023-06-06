Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов у себя в Twitter.

"Президент Украины Владимир Зеленский в связи с подрывом дамбы Каховского водохранилища принял решение о проведении экстренного заседания СНБО Украины", - говорится в сообщении.

Утром у себя в telegram-канале сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров сообщил о подрыве Каховской ГЭС российскими войсками.

Каховская ГЭС находится в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

"Пока уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления. Все службы работают", - говорится в сообщении.

Эвакуация жителей

По состоянию на 06:40 утра глава Херсонской ОВА Прокудин Александр сообщил о начале эвакуации местного населения из опасных районов.

"Уважаемые жители Херсонщины, российская армия совершила очередной акт террора - она подорвала Каховскую ГЭС. Через 5 часов вода получит критический уровень. Началась эвакуация жителей опасных районов. Все службы работают. Прошу собрать все документы и вещи первой необходимости и ждать автобусов эвакуации", – сказал Прокудин.

Также он обратился к жителям левого берега и призвал сделать все возможное, чтобы спасти свою жизнь.

"Немедленно покиньте опасную территорию", – подчеркнул он.

Кроме того, в МВД Украины сообщили о начале эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр, а именно: села Николаевка, Ольга, Львов, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровский, Садовый и частично город Херсон - остров Корабль .

В сообщении отмечается, что уровень воды поднимается и всем, кто находится в зоне опасности, необходимо:

выключить все электроприборы

взять документы и вещи первой необходимости

позаботиться о близких и домашних любимцах

следовать инструкциям спасателей и полицейских

"И помните: враг пытается распространить дезинформацию, снять с себя ответственность за очередное преступление", - добавили в МВД.

Что делать в случае подрыва Каховской ГЭС

Фото: Херсонская ОВА

Фото: Херсонская ОВА

Фото: Херсонская ОВА

Фото: Херсонская ОВА

Что известно о Каховской ГЭС

Российские захватчики захватили главную постройку Северо-Крымского канала и Каховскую ГЭС 24 февраля прошлого года.

Каховская ГЭС расположена в 5 км от захваченной россиянами Новой Каховки. Забор воды для разблокированного оккупантами с начала вторжения Северо-Крымского канала производится именно в Каховском водохранилище.

Эта ГЭС – нижняя и последняя по счету (шестая) степень в каскаде Днепровских водохранилищ. Гидроэлектростанция возле Новой Каховки обеспечивает годовую регулировку стока Днепра для того, чтобы в южной части Украины были электричество и вода.

20 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский уже предупреждал , что Россия готовится устроить новый масштабный теракт – взорвать дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Тогда же он перечислил другие последствия, которыми грозит подрыв Каховской ГЭС и дамбы:

в опасной зоне окажутся сотни тысяч южан Украины, которые могут пострадать от спровоцированного наводнения

может быть разрушено обеспечение водой значительной части юга Украины и Крыма

российский теракт может оставить Запорожскую атомную станцию без воды для охлаждения, ведь вода для ЗАЭС берется именно из Каховского водохранилища

общие разрушительные экологические, гуманитарные, техногенные последствия такого теракта достигнут масштабов "исторической катастрофы"

Позже глава Херсонской городской военной администрации Галина Лугова обратилась к херсонцам в связи с подготовкой Россией теракта на Каховской ГЭС. Она публиковала алгоритм действий , которые следует выполнить в случае подрыва дамбы водохранилища.