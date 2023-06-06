Войска РФ взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области: Зеленский созывает экстренное заседание СНБО, продолжается эвакуация жителей опасных районов
Во вторник, 6 июня, российскими оккупационными войсками был совершен подрыв Каховской ГЭС. Началась эвакуация жителей опасных районов
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов у себя в Twitter.
"Президент Украины Владимир Зеленский в связи с подрывом дамбы Каховского водохранилища принял решение о проведении экстренного заседания СНБО Украины", - говорится в сообщении.
Утром у себя в telegram-канале сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров сообщил о подрыве Каховской ГЭС российскими войсками.
Каховская ГЭС находится в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.
"Пока уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления. Все службы работают", - говорится в сообщении.
Эвакуация жителей
По состоянию на 06:40 утра глава Херсонской ОВА Прокудин Александр сообщил о начале эвакуации местного населения из опасных районов.
"Уважаемые жители Херсонщины, российская армия совершила очередной акт террора - она подорвала Каховскую ГЭС. Через 5 часов вода получит критический уровень. Началась эвакуация жителей опасных районов. Все службы работают. Прошу собрать все документы и вещи первой необходимости и ждать автобусов эвакуации", – сказал Прокудин.
Также он обратился к жителям левого берега и призвал сделать все возможное, чтобы спасти свою жизнь.
"Немедленно покиньте опасную территорию", – подчеркнул он.
Кроме того, в МВД Украины сообщили о начале эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр, а именно: села Николаевка, Ольга, Львов, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровский, Садовый и частично город Херсон - остров Корабль .
В сообщении отмечается, что уровень воды поднимается и всем, кто находится в зоне опасности, необходимо:
- выключить все электроприборы
- взять документы и вещи первой необходимости
- позаботиться о близких и домашних любимцах
- следовать инструкциям спасателей и полицейских
"И помните: враг пытается распространить дезинформацию, снять с себя ответственность за очередное преступление", - добавили в МВД.
Что делать в случае подрыва Каховской ГЭС
Фото: Херсонская ОВА
Фото: Херсонская ОВА
Фото: Херсонская ОВА
Фото: Херсонская ОВА
Что известно о Каховской ГЭС
Российские захватчики захватили главную постройку Северо-Крымского канала и Каховскую ГЭС 24 февраля прошлого года.
Каховская ГЭС расположена в 5 км от захваченной россиянами Новой Каховки. Забор воды для разблокированного оккупантами с начала вторжения Северо-Крымского канала производится именно в Каховском водохранилище.
Эта ГЭС – нижняя и последняя по счету (шестая) степень в каскаде Днепровских водохранилищ. Гидроэлектростанция возле Новой Каховки обеспечивает годовую регулировку стока Днепра для того, чтобы в южной части Украины были электричество и вода.
20 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский уже предупреждал , что Россия готовится устроить новый масштабный теракт – взорвать дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Тогда же он перечислил другие последствия, которыми грозит подрыв Каховской ГЭС и дамбы:
- в опасной зоне окажутся сотни тысяч южан Украины, которые могут пострадать от спровоцированного наводнения
- может быть разрушено обеспечение водой значительной части юга Украины и Крыма
- российский теракт может оставить Запорожскую атомную станцию без воды для охлаждения, ведь вода для ЗАЭС берется именно из Каховского водохранилища
- общие разрушительные экологические, гуманитарные, техногенные последствия такого теракта достигнут масштабов "исторической катастрофы"
Позже глава Херсонской городской военной администрации Галина Лугова обратилась к херсонцам в связи с подготовкой Россией теракта на Каховской ГЭС. Она публиковала алгоритм действий , которые следует выполнить в случае подрыва дамбы водохранилища.
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