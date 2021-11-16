Войска РФ возле границы: в Минобороны спрогнозировали сроки начала кризиса
Эскалация Россией военного конфликта с Украиной может начаться в декабре текущего года
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает "РБК-Украина" .
"Приблизительное время кризиса называют зиму этого года. Начиная с декабря", - сказала Маляр.
При этом заместитель министра обороны отметила, что у Украины пока нет разногласий с западными партнерами в данных по передвижению войск РФ вблизи границы.
"У нас нет разногласий со странами-партнерами и разведками, с которыми мы обмениваемся информацией. По количеству, по интенсивности, по движению российских войск нет разногласий. Мы по-разному прогнозируем, но сегодня все прогнозы совпадают", - сказала Маляр.
- Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют опрокидывание российских войск в границу с Украиной.
- Впоследствии американское издание Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о опрокидывании Россией войск и техники в границы Украины.
- Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков заявил , что публикация американского издания Politico о наращивании войск на границе с Украиной является "вбрасыванием".
- В Офисе президента Украины заявили, что не располагают подтвержденной информацией о взимании российских войск к границе с Украиной.
- Президент США Джо Байден отправил в Москву директора ЦРУ Билла Бернса , чтобы предупредить Кремль, что США внимательно следят за накоплением войск РФ вблизи границы Украины.
- Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что обеспокоен сообщениями о взимании Россией войск к украинской границе.
- Издание Bloomberg со ссылкой на анализ оборонно-разведывательной фирмы Janes сообщило, что Россия перебрасывает в границу с Украиной танковые подразделения .
- Кроме того, по данным Bloomberg, чиновники США предупредили коллег из ЕС о возможном новом вторжении РФ в Украину .
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс внимательно следит за обстановкой на границе РФ и Украины и готов реагировать на изменившуюся ситуацию .
- Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию с войсками РФ у границы Украины с министрами иностранных дел Польши и Франции Збигневом Рау и Жаном-Ивом Ле Дрианом .
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