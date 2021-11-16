Войска РФ возле границы: в Минобороны спрогнозировали сроки начала кризиса

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает "РБК-Украина" .



"Приблизительное время кризиса называют зиму этого года. Начиная с декабря", - сказала Маляр.



При этом заместитель министра обороны отметила, что у Украины пока нет разногласий с западными партнерами в данных по передвижению войск РФ вблизи границы.



"У нас нет разногласий со странами-партнерами и разведками, с которыми мы обмениваемся информацией. По количеству, по интенсивности, по движению российских войск нет разногласий. Мы по-разному прогнозируем, но сегодня все прогнозы совпадают", - сказала Маляр.