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Войска РФ вошли в Кирилловку, Запорожской области, местные власти отказались от сотрудничества с оккупантами

25 мартa, 2022 пятница
18:35
война с Россией

Войска Российской Федерации вошли в поселок Кирилловка, Запорожской области, местные власти отказались от сотрудничества с российскими оккупантами

Об этом сообщил поселковый глава Кирилловки Иван Малеев.

По его словам, 25 марта 2022 года российские оккупанты вошли в поселок и представились военной комендатурой Мелитополя. После чего главе Кирилловки было предложено сотрудничество, от которого Малеев отказался.

"Я не знаю насколько долго они дадут нам возможность работать, но, как бы то ни было, прошу всех соблюдать спокойствие, не нервничать. Мы как жили, так и живем, как работали, так и работаем", - сообщил поселковый голова.


  • Напомним, в Мелитополе местная депутат от ОПЗЖ Галина Данильченко записала видеообращение, что создает так называемый "комитет народных избранников", который будет управлять городом, а тех, кто протестует, называет "экстремистами".

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Кирилловка
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