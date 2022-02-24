Войска РФ вклинились в Украину на 5 км в двух направлениях, - ОПУ

Об этом на брифинге сказал советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Основные удары были нанесены в 05:00 по военной инфраструктуре, аэродромам, составам ресурсов и центрам военного управления. По нашим предварительным оценкам, данные уточняются, первый удар провалился. Потери есть, но они незначительны и не снизили боеспособность Вооруженных сил Украины и других силовых" структур", - сообщил он.

Он отметил, что в некоторых направлениях российская армия ворвалась на территорию Украины.

"По предварительным данным, есть незначительное вклинение противника на расстояние до 5 км, наблюдается на севере Харьковской области, Черниговской ближе к Сумам и данные, требующие проверки, возможно на Волынском направлении. Но там по поступившей информации отражено продвижение", - добавил Арестович.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb