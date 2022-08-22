Войска РФ вечером обстреляли Сумщину: произошел пожар
Оккупационные войска вечером 22 августа били из миномета по Середино-Будской громаде Сумской области
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграм.
"Сегодня россияне били по приграничным громадам Шосткинского района. Около 80 пулеметных снарядов россияне выпустили по нашей территории", - отметил он.
Около 18:00 по Середино-Будской громаде стреляли из миномета – 2 прилета и 3 выстрела осветительными снарядами. Недалеко от города возник пожар, снова возле очистных сооружений, это уже второй раз за месяц.
Предварительно – без потерь и разрушений. Но пока неизвестны последствия пожара.
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