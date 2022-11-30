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Войска РФ утром из САУ и ствольной артиллерии обстреляли две громады в Сумской области

30 ноября, 2022 среда
09:57
война с Россией

Утром 30 ноября враг снова бил по Сумской области. Прилеты зафиксированы в Краснопольской и Белопольской громадах

Об этом передает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграме .

Около 23:00 29 ноября россияне из минометов обстреляли Миропольскую громаду. Было 16 прилетов (120 мм калибра). Повреждено частное домохозяйство. Там загорелся сеновал.

Уже сегодня утром, 30 ноября, армейцы РФ обстреляли Краснопольскую громаду. Там было 10 прилетов из САУ. Также из ствольной артиллерии враг вел огонь по Белопольской громаде. На ее территории разорвалось 10 снарядов.

Последствия утренних обстрелов Краснопольской и Белопольской громад уточняются.

  • За день, 29 ноября, российский агрессор направил по территории Сумской области 150 мин, снарядов и другой взрывчатки.

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Сумщина
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