Об этом сообщил глава Донецкой ОВАПавел Кириленко.

"Мощный удар по Курахову. По оперативным данным, по меньшей мере шесть гражданских погибли, пятеро ранены. Российские оккупанты нанесли удар по центру. Под огнем оказались рынок, автостанция, заправки, жилые дома", - написал Кириленко.

Напомним, всего за сутки 6 декабря войска РФ совершили 10 ракетных и 33 авиационных удара, а также 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От российских ракет пострадали жилые дома и другие гражданские объекты городов Краматорск, Кривой Рог, а также село Степное Запорожской области.

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