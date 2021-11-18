Войска РФ у границ Украины: у Путина уверяют, что "Россия ни для кого не представляет угрозы"

Об этом сообщает РИА Новости.



Комментируя предупреждение Bloomberg о возможном вторжении РФ в Украину, Песков заявил об активных действиях НАТО вблизи российских границ и сказал, что Москва будет "принимать меры безопасности".



Также спикер Путина заявил, что "Россия ни для кого не представляет угрозы".



"Подобные заголовки – ни что иное, как пустое безосновательное нагнетание напряженности", – сказал Песков.

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