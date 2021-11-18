Войска РФ у границ Украины: у Путина уверяют, что "Россия ни для кого не представляет угрозы"
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков назвал сообщение о возможном полномасштабном российском вторжении в Украину "безосновательным нагнетанием напряженности"
Об этом сообщает РИА Новости.
Комментируя предупреждение Bloomberg о возможном вторжении РФ в Украину, Песков заявил об активных действиях НАТО вблизи российских границ и сказал, что Москва будет "принимать меры безопасности".
Также спикер Путина заявил, что "Россия ни для кого не представляет угрозы".
"Подобные заголовки – ни что иное, как пустое безосновательное нагнетание напряженности", – сказал Песков.
- Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск к границе с Украиной.
- Впоследствии американское издание Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о переброске Россией войск и техники к границе Украины.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикация американского издания Politico о наращивании войск на границе с Украиной является "вбросом".
- В Офисе президента Украины заявили, что не располагают подтвержденной информацией о стягивании российских войск к границе с Украиной.
- Издание Bloomberg со ссылкой на анализ оборонно-разведывательной фирмы Janes сообщило, что Россия перебрасывает к границе с Украиной танковые подразделения.
- Кроме того, по данным Bloomberg, чиновники США предупредили коллег из ЕС о возможном новом вторжении РФ в Украину.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию с войсками РФ у границы Украины с министрами иностранных дел Польши и Франции Збигневом Рау и Жаном-Ивом Ле Дрианом.
- Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Владимиру Путину нужно 2-4 месяца для полномасштабного вторжения в Украину.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.37
Покупка 26.37Продажа 26.62
-
EUR
Покупка 29.82Продажа 30.24
- Актуальное
- Важное