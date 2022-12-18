Войска РФ совершили 5 ракетных и 42 обстрела из РСЗО за минувшие сутки

Об этом отчитывался Генштаб ВСУ.

Отмечается, что за сутки 17 декабря войска РФ нанесли 5 ракетных, а также совершили 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по территории Украины.

Основные усилия россияне сосредотачивают на попытках вести наступательные действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях. Также они стремятся улучшить тактическое положение в Лиманском направлении.

За сутки 17 декабря Силы обороны отразили вражеские атаки вблизи 15 населенных пунктов, среди них: Стельмаховка и Серебрянское лесничество Луганской области и Верхнекаменское, Выемка, Веселое, Бахмут, Клещиевка, Опытное, Первомайское, Невельское и Красногоровка Донецкой области.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась, признаки формирования наступательных группировок врага специалисты не обнаружили.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне били по районам населенных пунктов Середина-Буда и Волковка Сумской области и Стрелеча, Глубокое, Старица, Волчанск, Волоховка, Чугуновка, Новомлынск и Двуречная - Харьковской.

На Купянском направлении под огнем оказались районы Берестового, Ягодного, Котляровки и Крахмального Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки в Луганской области.

На Лиманском направлении оккупанты обстреляли Макеевку, Площанку и Краснопоповку Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг нанес поражение 15 районам населенных пунктов: Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Опытное, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

В Новопавловском направлении, как сообщается, россияне не вели активные боевые действия. Для обнаружения точного положения позиций ВСУ враг использовал БПЛА в районе населенного пункта Шевченково.

На Запорожском и Херсонском направлениях войска РФ из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреляли 24 населенных пункта. Среди них – Белогорье, Новоданиловка, Орехов, Степное, Плавни на Запорожье и Казацкое, Тягинка, Никольское, Херсон и Днепровское Херсонской области.

Напомним, за сутки 17 декабря украинские защитники поразили 8 районов с сосредоточением военных РФ и 2 пункта управления. Генштаб также подтвердил поражение складов боеприпасов РФ в Запорожье 16 декабря.

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