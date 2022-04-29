Войска РФ снова применили фосфорные снаряды в Донецкой области

Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Павел Кириленко в Telegram .

"Также под обстрелом снова оказалось Ласточкино – поврежден жилой дом и магазин. Кроме Очеретинского направления, обстрелы продолжались всю ночь на Марьинском, Авдеевском направлениях. По Авдеевке московиты ночью стреляли из Градов, на утро совершили авианалет и продолжили варить из реактивных систем города. Повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура", – говорится в сообщении.

Кириленко также добавил, что ночью авиаудар был нанесен по поселку Привиль: пострадали жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Кроме того, кафиры перебили высоковольтную линию электропередач, без света осталась Красногоровка.