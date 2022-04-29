Войска РФ снова применили фосфорные снаряды в Донецкой области
Оккупанты в очередной раз применили фосфорные снаряды в Донецкой области. В пятницу, 29 апреля, войска РФ применили запрещенное вооружение в селе Соловьево Очеретинского общества
Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Павел Кириленко в Telegram .
"Также под обстрелом снова оказалось Ласточкино – поврежден жилой дом и магазин. Кроме Очеретинского направления, обстрелы продолжались всю ночь на Марьинском, Авдеевском направлениях. По Авдеевке московиты ночью стреляли из Градов, на утро совершили авианалет и продолжили варить из реактивных систем города. Повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура", – говорится в сообщении.
Кириленко также добавил, что ночью авиаудар был нанесен по поселку Привиль: пострадали жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Кроме того, кафиры перебили высоковольтную линию электропередач, без света осталась Красногоровка.
- Британская разведка утверждает, что битва за Донбасс остается главным стратегическим направлением России для достижения заявленной цели обеспечения контроля над Донецкой и Луганской областями.
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