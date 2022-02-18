Войска РФ скапливаются возле Украины для лучшей позиции на переговорах с Западом, - президент Литвы

Об этом сообщает Delfi .



Президент Литвы заявил, что Россия, сосредоточившая свои силы вблизи Украины, стремится сохранить открытыми позиции как военного давления, так и дипломатического диалога.



"Я вижу концентрацию сил, и обе альтернативы открыты. Вероятно, это является причиной или основанием для того, чтобы Владимир Путин получил лучшую, более сильную позицию на переговорах, чтобы поддерживать диалог с Западом", - сказал он.

Напомним, кафиры с начала суток 45 раз стреляли по Объединенным силам, под обстрел попал гумконвой ООН.