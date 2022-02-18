Войска РФ скапливаются возле Украины для лучшей позиции на переговорах с Западом, - президент Литвы
Президент Литвы Гинатас Науседа заявил, что скопления войск РФ на территории Украины нужны президенту РФ Владимиру Путину для лучшей позиции на переговорах с Западом
Об этом сообщает Delfi .
Президент Литвы заявил, что Россия, сосредоточившая свои силы вблизи Украины, стремится сохранить открытыми позиции как военного давления, так и дипломатического диалога.
"Я вижу концентрацию сил, и обе альтернативы открыты. Вероятно, это является причиной или основанием для того, чтобы Владимир Путин получил лучшую, более сильную позицию на переговорах, чтобы поддерживать диалог с Западом", - сказал он.
- Напомним, кафиры с начала суток 45 раз стреляли по Объединенным силам, под обстрел попал гумконвой ООН.
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