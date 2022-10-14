Об этом сообщает Министерство обороны Британии в Twitter .

В последние три дня российские силы провели тактическое наступление в направлении города Бахмут Донецкой области. Части 2-го армейского корпуса и пророссийских сил Луганской области, вероятно, зашли в населенные пункты Опытное и Ивангород к югу от города.

"Других населенных пунктов, захваченных регулярными российскими или сепаратистскими силами с начала июля, было немного, если они вообще были", - говорится в сообщении.

За 12 октября подразделения Сил обороны Украины отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Бахмутское, Озаряновка, Иванград, Бахмут и Марьинка.

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