Об этом сообщает CNN.

Бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России написали открытое письмо губернатору Приморского края Олегу Кожемякову. В тексте военные, находящиеся на Угледарском направлении, сетуют на потерю личного состава и техники. Также есть обвинения в том, что войска РФ используют как "пушечное мясо".

"В результате "тщательно" спланированного наступления "великих полководцев" за последние четыре дня мы потеряли 50% оборудования и около 300 человек убитыми и ранеными. Это лишь одна наша бригада. Командование округа вместе с Ахмедовым скрывают эти факты и искажают официальную статистику потерь, боясь быть привлеченными к ответственности", - говорится в переводе письма.

Военные спросили губернатора: "Как долго таким болванам как Мурадов и Ахмедов позволят продолжать планировать военные действия только для того, чтобы сохранить лицо и получить награды ценой столько человеческих жизней?"

Авторы материала CNN также публикуют отзывы российских обозревателей на новость о письме 155-й бригады.

"Военные говорят, что сейчас существует дилемма: отработанные подразделения невозможно вывести без подведения новых. Свежих нет, как возможности выведения или замены личного состава из-за постоянных обстрелов", — цитируют российского военного журналиста Алексей Суконкина.

"Почему мы отступили от Павловки и должны ее теперь отбивать? – Александр Ходаковский, командир боевиков так называемой Донецкой Народной Республики. – Защитники Павловки снова будут взяты в заложники. Поставки и ротации будут затруднены, через Павловку будет невозможно передвигаться".

Минобороны России, в свою очередь, опровергло информацию о высоких потерях личного состава и техники.

"Потери морпехов за время наступления на Угледарском направлении "не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулась в строй", - цитируют МО РФ.

7 ноября Зеленский сообщил, что Донецкая область стала "эпицентром безумия оккупантов", сотни российских военных погибают ежедневно.

На Сватовском направлении РФ потеряла 500 человек, это "показывает отношение российского военного руководства к личному составу как к пушечному мясу", "потери не числятся и солдаты бросаются в бой без подготовки", - утверждает директор Defense Express Сергей Згурец.

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