Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские войска ведут бои за контроль над Белогоровкой, где россияне провалили попытку форсирования Северского Донца и Врубовкой, что позволит им наступать на Лисичанск с запада.

Также в Институте сообщают, что оккупанты постепенно продвигались к северу от Славянска, но, вероятно, еще не смогли взять под контроль дорогу к Славянску.

А еще русские войска постепенно продвигаются к северу от Авдеевки.

В середине мая ВСУ уничтожили понтонную переправу на Лугащнине через Северский Донец, тогда уничтожили около ста единиц техники россиян, погибли около 400 военных.

Впоследствии стало известно, что вражескую понтонную переправу через Северский Донец уничтожили гаубицами М777. Пушка, полученная от США, попала с расстояния 20 километров, использовав всего 5 снарядов, вместо около 50, необходимых технике советского образца. Как результат, пять прямых попаданий в понтоны, уничтожено до 40 единиц танков и бронированных машин противника.

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