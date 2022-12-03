Войска РФ проводят зачистку в Донецкой области: в Никольском районе проверяют местное население
В Донецкой области 2 декабря оккупанты проводили зачистку во всех городах и селах вдоль трассы Никольское – с. Розовка: проверяли дома и опросили местное население
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
2 декабря оккупанты в Донецкой области проводили зачистку населенных пунктов вдоль трассы Никольское – с. Разовка.
"Проверка домов с обысками, включая хозяйственные постройки и курятники. Проверка документов. Проверка гаджетов. Опрос жителей", - пишет советник мэра Мариуполя.
Петр Андрющенко отметил, что впервые после оккупации подобные мероприятия проводят "нормально одетые и экипированные" военные РФ, а не мобилизованные россияне. Он добавил, что "причина неизвестна, однако, с учетом ситуации в Пологах, похоже на превентивные меры по предотвращению фиксации перемещения техники и пока живой силы с Пологовского направления".
Советник мэра Мариуполя также информировал об увеличении количества грузов, следующих из Новоазовска в направление Донецка и Бердянска. В частности, машины имеют отметки "Z" и "V" и направляются с сопровождением или отдельными колоннами без военной техники, обычно с "военными пассажирами".
- Напомним, 30 ноября советник мэра написал в телеграммах, что в Мариупольском районе нет еды и денег, чтобы ее купить, поэтому люди вынуждены жить на "гуманитарку" которой не хватает на всех.
- Также Андрющенко сообщал, что в оккупированном Мариуполе россияне режут завод "Азовсталь" на металлолом и, чтобы перетапливать его на металлопродукцию, хотят запустить предприятие "АзовЭлектроСталь".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.66
Покупка 39.66Продажа 40.35
-
EUR
Покупка 40.59Продажа 41.67
- Актуальное
- Важное