Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

2 декабря оккупанты в Донецкой области проводили зачистку населенных пунктов вдоль трассы Никольское – с. Разовка.

"Проверка домов с обысками, включая хозяйственные постройки и курятники. Проверка документов. Проверка гаджетов. Опрос жителей", - пишет советник мэра Мариуполя.

Петр Андрющенко отметил, что впервые после оккупации подобные мероприятия проводят "нормально одетые и экипированные" военные РФ, а не мобилизованные россияне. Он добавил, что "причина неизвестна, однако, с учетом ситуации в Пологах, похоже на превентивные меры по предотвращению фиксации перемещения техники и пока живой силы с Пологовского направления".

Советник мэра Мариуполя также информировал об увеличении количества грузов, следующих из Новоазовска в направление Донецка и Бердянска. В частности, машины имеют отметки "Z" и "V" и направляются с сопровождением или отдельными колоннами без военной техники, обычно с "военными пассажирами".

Напомним, 30 ноября советник мэра написал в телеграммах, что в Мариупольском районе нет еды и денег, чтобы ее купить, поэтому люди вынуждены жить на "гуманитарку" которой не хватает на всех.

Также Андрющенко сообщал, что в оккупированном Мариуполе россияне режут завод "Азовсталь" на металлолом и, чтобы перетапливать его на металлопродукцию, хотят запустить предприятие "АзовЭлектроСталь".

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