Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.

"Российские войска проводят обучение в Беларуси из-за нехватки учебного персонала, боеприпасов и оборудования в России. Развертывание сил с небольшой подготовкой или без нее обеспечивает небольшой дополнительный наступательный боевой потенциал", - говорится в сообщении.

Британская разведка предполагает, что Россия пытается обеспечить военную подготовку для текущей мобилизации и ежегодного осеннего призыва. При этом Вооруженные силы РФ уже были разгружены, обеспечивая подготовку примерно 300 тысяч военнослужащих, необходимых для их "частичной мобилизации".

"Только что мобилизованные военнообязанные, скорее всего, имеют минимальную подготовку или не имеют ее вообще. Опытных офицеров и инструкторов отправили воевать в Украину, и некоторые из них предположительно погибли", - добавляют в британской разведке.

28 октября в России местные власти нескольких областей начали продвигать идею "трудовой мобилизации" студентов. Похоже, студенты должны заменить тех, кто был мобилизован на войну в Украину.

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