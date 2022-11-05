Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Войска РФ проводят учения в Беларуси из-за нехватки учебного персонала и оборудования в России, - британская разведка

Войска РФ проводят учения в Беларуси из-за нехватки учебного персонала и оборудования в России, - британская разведка

5 ноября, 2022 суббота
09:16
Мир

Россия, вероятно, пытается обеспечить военную подготовку для текущей мобилизации и ежегодного осеннего призыва, однако не имеет ресурсов на подготовку внутри собственной страны

Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.

"Российские войска проводят обучение в Беларуси из-за нехватки учебного персонала, боеприпасов и оборудования в России. Развертывание сил с небольшой подготовкой или без нее обеспечивает небольшой дополнительный наступательный боевой потенциал", - говорится в сообщении.

Британская разведка предполагает, что Россия пытается обеспечить военную подготовку для текущей мобилизации и ежегодного осеннего призыва. При этом Вооруженные силы РФ уже были разгружены, обеспечивая подготовку примерно 300 тысяч военнослужащих, необходимых для их "частичной мобилизации".

"Только что мобилизованные военнообязанные, скорее всего, имеют минимальную подготовку или не имеют ее вообще. Опытных офицеров и инструкторов отправили воевать в Украину, и некоторые из них предположительно погибли", - добавляют в британской разведке.

  • 28 октября в России местные власти нескольких областей начали продвигать идею "трудовой мобилизации" студентов. Похоже, студенты должны заменить тех, кто был мобилизован на войну в Украину.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Белорусь
война с Россией
Великобритания
Читайте также:
Лілія Гриневич
2 ноября, 2022 среда
МОН должно ввести новую модель обучения, которая не требует от украинских детей за рубежом сдавать все предметы по программе Украины, - Гриневич
Ракетний обстріл
4 ноября, 2022 пятница
Российская ракета снова попала в объект энергетики Украины. Повреждения существенные, но без жертв
4 ноября, 2022 пятница
В освобожденном Высокополье в Херсонской области обнаружили тела расстрелянных оккупантами гражданских
Киев
+5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.72
    Покупка 39.72
    Продажа 40.48
  • EUR
    Покупка 38.51
    Продажа 39.52
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
5 ноября
10:02
Эксклюзив
Враг лезет из всех щелей, пытается продвинуться к Авдеевке и выйти на Бахмут через юг, - командир роты батальона "Свобода" Оропай
08:39
РФ использует мобилизованных для возобновления наступления в Донецкой области, но не будет иметь успеха, - ISW
07:52
На фото переправа через Северский Донец
ВСУ бьют по речным переправам россиян на оккупированных территориях
07:32
За минувшие сутки ВСУ нанесли 11 ударов по врагу: попадание по личному составу, технике и позициях российской ПВО
06:44
Тонны смазки и топлива оказались в Днепре из-за действий россиян в Херсонской области
06:08
Страны ЕС передадут Украине 500 электрогенераторов
05:37
В Италии экоактивисты облили картину Ван Гога гороховым супом
04:49
РФ поддержала резолюцию, в которой ее осудили за неонацизм, - Кислица
04:23
Ограничение цен на нефть поможет наказать Россию, - Блинкен
03:19
Проблема ближайшего будущего: США обеспокоены тем, что Китай разрабатывает оружие быстрее, чем ожидалось.
02:47
На войне в Украине погиб американский доброволец
02:18
Флаг Словакии
Компании Словакии поставляли России и Ирану детали для производства оружия, - расследование
01:44
Футбольный клуб "Милан" выделил на восстановление стадиона в Ирпене €150 тыс. через UNITED24
01:24
Эксклюзив
Украине нужны от Израиля очень скорые шаги в военно-техническом сотрудничестве, - экспосол в США Чалый
01:17
"Украина и Польша планируют напасть на Беларусь": новые выдумки российской пропаганды
00:45
Эксклюзив
У ВСУ есть несколько механизмов форсирования Днепра, - глава центра безопасности и сотрудничества Кузан
00:41
В Херсоне россияне фурами вывозили экспонаты и имущество из художественного музея
00:16
На позицию Израиля по войне РФ против Украины повлияли два фактора, - украинский посол
2022, пятница
4 ноября
23:36
G7
Если из Беларуси по Украине будут запускать ракеты, G7 ужесточит санкции против режима Лукашенко, - заявление
23:15
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Новый пакет помощи от США поможет более эффективно бороться с иранскими ракетами. Колонка Сергея Згурца
23:07
Россия потеряла на Донбассе больше людей, чем в двух Чеченских войнах, - Зеленский
21:44
В освобожденном Высокополье в Херсонской области обнаружили тела расстрелянных оккупантами гражданских
21:36
Дмитрий Кулеба
Кулеба назвал сроки поставки Украине танков Т-72 от партнеров
21:05
Джейк Салливан
Салливан об освобождении Херсона: США сделают все возможное, чтобы помочь
20:49
Эксклюзив
Отопления в Мариуполе зимой не будет, в городе остается 130-150 тыс. жителей, - глава райсовета Могильный
20:47
В Польше начались военные учения Puma-2022 с участием Чехии, Венгрии и Словакии
20:36
Сеть медицинских лаборий создала благотворительный фонд, чтобы помочь военным
20:08
В Луганской области погиб 25-летний доброволец c Тайваня Джонатан Ценг
19:48
Нидерланды передадут Украине военную помощь на 120 млн евро: что войдет в пакет
19:34
ПВО
Украинская ПВО сбила два "калибра" россиян на Юге
19:30
Российские военные
В течение суток оккупанты нанесли 3 ракетных и 5 авиаударов и совершили 2 обстрела из РСЗО
19:19
NASA установило ракету для запуска миссии Artemis 1 на Луну
19:10
ВСУ
Подтверждена ликвидация 18 российских захватчиков в Голой Пристани на Херсонщине, – Генштаб
19:02
Эксклюзив
Павел Латушко
Беларусских офицеров готовят к работе с тактическим ядерным оружием, - член оппозиционного правительства Латушко
18:55
G7
G7 согласовала механизм помощи для защиты инфраструктуры Украины
18:48
нефть
В Перу коренные жители захватили около 70 иностранных туристов. Протестуют против уничтожения экологии
18:48
ВСУ поразили две позиции ПВО россиян, пункт управления и 7 районов сосредоточения врага за сутки
18:39
В Каменце на Запорожье оккупанты свернули блокпост и комендатуру
18:36
Россияне потратили почти все иранские дроны из первой партии, - Резников
18:33
Обновлено
США и Украина
Танки, БТР, дроны: США объявили о новом пакете помощи Украине на $400 млн
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV