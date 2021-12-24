Войска РФ проводят круглосуточную боевую подготовку в ОРДЛО: стреляют из "Градов" и танков, - разведка
Оккупационные войска РФ на Донбассе круглосуточно наращивают меры боевой подготовки, в частности, осуществляют стрельбы с использованием "Градов", гаубиц и танков
Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны в Facebook.
Разведка сообщает, что командование российских оккупационных войск наращивает меры боевой подготовки в соединениях и частях армейских корпусов 1 (Донецк) и 2 (Луганск).
"На полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях оккупанты проводят стрельбы из стрелкового оружия, артиллерии, вооружения танков и боевых машин как днем, так и ночью. Особое внимание уделяется слаженности действий мотострелковых отделений, танковых экипажей, артиллерийский и минометных рсчетов", - говорится в сообщении.
Кроме того, под руководством кадровых военнослужащих ВС РФ продолжаются сборы с корректировщиками огня артиллерийских подразделений с выполнением упражнений стрельб из 152-мм гаубиц "Мста-Б" и 122-мм реактивных систем залпового огня "Град".
Справка: Первый армейский корпус – объединение Вооруженных сил России на Донбассе. Он находится на неподконтрольной Украине территории Донецкой области. Формально корпус подчинен управлению так называемой ДНР, командование осуществляется российскими офицерами и генералами. Второй армейский корпус РФ находится на неподконтрольной Украине территории Луганской области и формально относится к так называемой ЛНР.
- Напомним, 21 декабря ГУР сообщило, что оккупанты на Донбассе укрепляют позиции и устанавливают мины у линии столкновения.
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