Войска РФ приближаются к границам Украины и пополняют запасы донорской крови, - Пентагон
В Минобороны США видят, что российские войска двигаются ближе к границам Украины, пополняют запасы крови и привлекают больше боевых самолетов
Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает Reuters.
Глава Пентагона отверг заявления Москвы об отводе войск от украинской границы.
"Я сам был солдатом не так давно. Я знаю не понаслышке, что вы не делаете подобного без причины. И вы точно не делаете такого, когда собираетесь собрать вещи и вернуться домой", - сказал Остин, генерал армии в отставке.
По его словам, США видят, как Россия привлекает больше боевых и вспомогательных самолетов.
"Мы видим, как они усиливают свою готовность в Черном море. Мы даже видим, как они запасаются кровью", - подчеркнул глава Пентагона.
Выступая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Остин сказал, что сообщения об усиленных обстрелах на Востоке Украины в четверг вызывают беспокойство. Остин добавил, что Альянс будет исследовать пути повышения своей военной готовности, поскольку Москва "приводит российские войска прямо к порогу НАТО".
Он также повторил предупреждение США о потенциальных операциях со стороны России под фальшивым флагом, чтобы оправдать атаку - "игра, которую мы видели в прошлом".
Министр обороны США отправится в Польшу, где встретится с американскими войсками. Он отметил, что Болгария согласилась в четверг принять компанию Stryker армии США для совместных тренировок.
- Напомним, министерство обороны России заявило о начале отвода части войск от границы Украины во вторник, 15 февраля, "по окончании учений". 16 февраля министерство обороны России заявило об отводе из оккупированного Крыма подразделений Южного военного округа.
- В НАТО сообщили, что не видят признаков деэскалации, несмотря на заявления РФ. Президент Владимир Зеленский также заявил, что Украина не наблюдает отвода российских войск. Разведка США также пока не видит признаков отвода войск РФ от украинской границы.
- Позже в Белом доме сообщили, что за последние дни количество российских войск на украинской границе возросло по меньшей мере на 7 тыс.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.13
Покупка 28.13Продажа 28.49
-
EUR
Покупка 31.89Продажа 32.4
- Актуальное
- Важное