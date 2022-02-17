Войска РФ приближаются к границам Украины и пополняют запасы донорской крови, - Пентагон

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает Reuters.



Глава Пентагона отверг заявления Москвы об отводе войск от украинской границы.



"Я сам был солдатом не так давно. Я знаю не понаслышке, что вы не делаете подобного без причины. И вы точно не делаете такого, когда собираетесь собрать вещи и вернуться домой", - сказал Остин, генерал армии в отставке.



По его словам, США видят, как Россия привлекает больше боевых и вспомогательных самолетов.



"Мы видим, как они усиливают свою готовность в Черном море. Мы даже видим, как они запасаются кровью", - подчеркнул глава Пентагона.



Выступая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Остин сказал, что сообщения об усиленных обстрелах на Востоке Украины в четверг вызывают беспокойство. Остин добавил, что Альянс будет исследовать пути повышения своей военной готовности, поскольку Москва "приводит российские войска прямо к порогу НАТО".



Он также повторил предупреждение США о потенциальных операциях со стороны России под фальшивым флагом, чтобы оправдать атаку - "игра, которую мы видели в прошлом".



Министр обороны США отправится в Польшу, где встретится с американскими войсками. Он отметил, что Болгария согласилась в четверг принять компанию Stryker армии США для совместных тренировок.

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