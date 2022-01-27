Войска РФ покинут территорию Беларуси после завершения учений

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

"По окончании проверки военные части и подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации покинут территорию Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Учения начинаются в феврале. Как заявляют в Минобороны Беларуси, они носят оборонный характер.

Также известно, что они продлятся до 20 февраля 2022 года.