Войска РФ покинут территорию Беларуси после завершения учений
В Министерстве обороны Беларуси заявили, что после совместных учений "Союзная решимость - 2022" в феврале войска Российской Федерации покинут территорию страны
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.
"По окончании проверки военные части и подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации покинут территорию Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
Учения начинаются в феврале. Как заявляют в Минобороны Беларуси, они носят оборонный характер.
Также известно, что они продлятся до 20 февраля 2022 года.
- Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что военные учения с РФ пройдут на западных и южных границах страны.
- 21 января стало известно, что Россия направила два дивизиона ракетных комплексов С-400 в Беларусь для этих учений.
- 22 января российские многоцелевые истребители Су-35С прибыли в Беларусь.
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