Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Войска РФ вышли из Херсона. Они находятся на левом берегу Днепра, и это огромное унижение для российских военных, вроде их выхода из Афганистана. И они не будут побеждать там, они не будут побеждать на Донбассе, где Украина тоже постоянно их оттесняет. Россия проиграла военный период, поэтому вопрос в том, насколько сильно Россия хочет проиграть. Я трактую российские оборонные формирования на левом берегу Днепра, как обороняющиеся не только для того, чтобы защитить себя, но и для того, чтобы защитить Крым от потери в результате украинского наступления", - отметил Брайза.

Дипломат также добавил, что у Путина больше нет военных вариантов, он не может выиграть эту войну.

"Все, что Россия может сделать, это и дальше уничтожать Украину, причиняя страдания ее жителям, храбрым украинцам. Думая, что украинцы прогнутся и сломаются, - это не о вас. Ваша решимость становится сильнее с каждой следующей атакой, поэтому россияне ничего не могут сделать. Путин пытался напугать угрозой ядерной войны, но господин Бернс поехал и пригрозил Москве, чтобы та прекратила эти угрозы. Поэтому у Кремля больше нет военных вариантов, он не может выиграть эту войну. Путин контролирует российские СМИ, поєтому в конце концов сможет подать своим людям любой результат как победный", - подчеркнул Брайза.

17 ноября в ISW объяснили , почему войска РФ уязвимы на левом берегу Днепра.

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