Войска РФ от границы с Украиной не отводятся, напротив, прибывают новые, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все признаки указывают на то, что Россия планирует полномасштабное нападение на Украину
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
По словам Столтенберга, НАТО видит признаки того, что Россия может прибегнуть к полномасштабному нападению на Украину.
"Все признаки указывают, что Россия планирует полномасштабное нападение на Украину", - сказал Столтенберг в интервью телеканалу ARD.
По его утверждению, российские войска от границы с Украиной не выводятся, как говорит Россия, напротив, прибывают новые.
Столтенберг добавил, что НАТО видит признаки того, что Россия "готовится создать повод для нападения".
В то же время он добавил, что Альянс по-прежнему отдан поиску путей политического решения.
"Мы хотим заставить Россию сменить курс и сесть за стол переговоров с нами", - сказал он.
- Напомним, 19 февраля Йенс Столтенберг заявил, что в случае нового вторжения в Украину Альянс увеличит свое присутствие на границах с Россией.
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