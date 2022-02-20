Войска РФ от границы с Украиной не отводятся, напротив, прибывают новые, - Столтенберг

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По словам Столтенберга, НАТО видит признаки того, что Россия может прибегнуть к полномасштабному нападению на Украину.

"Все признаки указывают, что Россия планирует полномасштабное нападение на Украину", - сказал Столтенберг в интервью телеканалу ARD.

По его утверждению, российские войска от границы с Украиной не выводятся, как говорит Россия, напротив, прибывают новые.

Столтенберг добавил, что НАТО видит признаки того, что Россия "готовится создать повод для нападения".

В то же время он добавил, что Альянс по-прежнему отдан поиску путей политического решения.

"Мы хотим заставить Россию сменить курс и сесть за стол переговоров с нами", - сказал он.

Напомним, 19 февраля Йенс Столтенберг заявил, что в случае нового вторжения в Украину Альянс увеличит свое присутствие на границах с Россией.

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