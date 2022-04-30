Войска РФ оптимизируют свою работу, сокращают линии поставки и упрощают управление, - разведка Великобритании

Об этом сообщает разведка Великобритании.

В то же время у России все еще есть значительные проблемы. Военные вынуждены объединяться и передислоцироваться из-за неудачных наступлений на северо-востоке Украины.



Многие из этих подразделений, вероятно, страдают от ослабленного нравственного духа.







Остаются также недочеты русской тактической координации. Отсутствие навыков и непостоянная воздушная поддержка не позволили России полностью использовать свою боевую массу, несмотря на локальные улучшения.