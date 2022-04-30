Войска РФ оптимизируют свою работу, сокращают линии поставки и упрощают управление, - разведка Великобритании
Войска РФ оптимизируют свою работу, географически сосредоточив боевую мощь, сократив линии поставки и упростив управление
Об этом сообщает разведка Великобритании.
В то же время у России все еще есть значительные проблемы. Военные вынуждены объединяться и передислоцироваться из-за неудачных наступлений на северо-востоке Украины.
Многие из этих подразделений, вероятно, страдают от ослабленного нравственного духа.
Остаются также недочеты русской тактической координации. Отсутствие навыков и непостоянная воздушная поддержка не позволили России полностью использовать свою боевую массу, несмотря на локальные улучшения.
- Напомним, недавно Главное управление разведки ВСУ сообщило, что российско-оккупационные силы используют склады боеприпасов в непризнанном Приднестровье для контрабанды оружия.
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