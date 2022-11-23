Войска РФ ограбили груз для работников ЗАЭС
Оккупанты похитили часть груза Энергоатома: российские военные изъяли обогреватели, направлявшиеся для работников Запорожской АЭС
Об этом сообщает ГП "НАЭК "Энергоатом" в телеграммах.
Известно, что на прошлой неделе "Энергоатом" отправил груз для работников ЗАЭС: к электростанции направлялись запчасти и важное оборудование. Враг на блокпоста изъял 45 из 300 обогревателей для Запорожской АЭС.
"На блокпосту в Васильевке оккупанты заставили разгрузить автомобили и "изъяли на свои нужды" 45 обогревателей из 300, которые находились в грузы. После этого пропустили транспорт дальше", - информирует пресс-служба.
Энергоатом отмечает, что обогреватели нужны рабочим ЗАЭС для поддержания температурного режима в помещениях, когда станция не производит электроэнергию.
"Российским оккупантам безразлично, что и у кого воровать. Захватчики не осознают, что своими действиями обрекают персонал ЗАЭС на работу в сверхчеловеческих условиях в зимний период. Люди, работая под давлением и в условиях угрозы жизни, теперь еще и замерзают", - пишет ГП "НАЭК "Энергоатом".
- Напомним, по состоянию на утро 20 ноября Энергоатом зафиксировал более 12 ударов войск РФ по территории Запорожской атомной электростанции, повреждена инфраструктура объекта.
- Днем позже эксперты МАГАТЭ обнаружили повреждение резервуаров для хранения конденсата, что привело к нерадиоактивной утечке.
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