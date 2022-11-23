Войска РФ ограбили груз для работников ЗАЭС

Об этом сообщает ГП "НАЭК "Энергоатом" в телеграммах.

Известно, что на прошлой неделе "Энергоатом" отправил груз для работников ЗАЭС: к электростанции направлялись запчасти и важное оборудование. Враг на блокпоста изъял 45 из 300 обогревателей для Запорожской АЭС.

"На блокпосту в Васильевке оккупанты заставили разгрузить автомобили и "изъяли на свои нужды" 45 обогревателей из 300, которые находились в грузы. После этого пропустили транспорт дальше", - информирует пресс-служба.

Энергоатом отмечает, что обогреватели нужны рабочим ЗАЭС для поддержания температурного режима в помещениях, когда станция не производит электроэнергию.

"Российским оккупантам безразлично, что и у кого воровать. Захватчики не осознают, что своими действиями обрекают персонал ЗАЭС на работу в сверхчеловеческих условиях в зимний период. Люди, работая под давлением и в условиях угрозы жизни, теперь еще и замерзают", - пишет ГП "НАЭК "Энергоатом".

Напомним, по состоянию на утро 20 ноября Энергоатом зафиксировал более 12 ударов войск РФ по территории Запорожской атомной электростанции, повреждена инфраструктура объекта.

Днем позже эксперты МАГАТЭ обнаружили повреждение резервуаров для хранения конденсата, что привело к нерадиоактивной утечке.

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