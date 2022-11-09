Войска РФ обстреляли село в Сумской области зажигательными боеприпасами, загорелось поле кукурузы

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

При обстреле Эсманской громады в Сумской области российские оккупанты использовали зажигательные боеприпасы. По одному из пограничных сел они ударили 20 раз из реактивной системы залпового огня. В итоге загорелось поле с кукурузой. Люди, к счастью, не пострадали. Детали разрушений уточняются.

В Сумской области восстановили один из самых больших мостов, который был разрушен, чтобы остановить наступление России в начале полномасштабной войны

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb