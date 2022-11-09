Войска РФ обстреляли село в Сумской области зажигательными боеприпасами, загорелось поле кукурузы
Захватчики 20 раз ударили по селу в Сумской области из реактивной системы залпового огня
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
При обстреле Эсманской громады в Сумской области российские оккупанты использовали зажигательные боеприпасы. По одному из пограничных сел они ударили 20 раз из реактивной системы залпового огня. В итоге загорелось поле с кукурузой. Люди, к счастью, не пострадали. Детали разрушений уточняются.
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