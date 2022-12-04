Войска РФ обстреляли Никопольщину из "градов" и тяжелой артиллерии: под поражением гражданская инфраструктура
Из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии оккупанты били по четырем громадам Днепропетровщины: под обстрелами жилой фонд
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграм.
В течение ночи на 4 декабря оккупанты 10 раз обстреляли Днепропетровщину. Под огнем "градов" и тяжелой артиллерии оказались четыре громады: Никопольская, Марганецкая, Красногригорьевская и Покровская.
Отмечается, что люди невредимы. По состоянию на 7:14 продолжаются обследования территории, выясняются детали атаки.
"В Красногригорьевской громаде разбиты 5 частных домов, хозяйственные постройки, гаражи и линии электропередач", - отчитывался глава ОВА.
- Напомним, вчера, 3 декабря, РФ ударила по Сумщине из минометов 120 мм калибра. В результате атаки было повреждено предприятие и линии электропередачи.
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