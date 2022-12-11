Войска РФ обстреляли Курахово в Донецкой области из "Ураганов"
Оккупанты обстреляли город г. Курахово Донецкой области из РСЗО "Ураган". Предварительно пострадавших нет
Об этом в telegram-канале сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
"Оккупанты снова обстреляли город Курахово в Донецкой области. Ударили из РСЗО "Ураган", - написал он.
В частности, Тимошенко отметил, что, предварительно, пострадавших нет, на месте работают все экстренные службы.
- В ночь 11 декабря кафиры били по Донетчине, под поражением оказалась гражданская инфраструктура. Наиболее активно войска РФ стреляли в Покровском и Бахмутском районах.
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