Войска РФ обстреляли Курахово в Донецкой области из "Ураганов"

Об этом в telegram-канале сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Оккупанты снова обстреляли город Курахово в Донецкой области. Ударили из РСЗО "Ураган", - написал он.

В частности, Тимошенко отметил, что, предварительно, пострадавших нет, на месте работают все экстренные службы.

В ночь 11 декабря кафиры били по Донетчине, под поражением оказалась гражданская инфраструктура. Наиболее активно войска РФ стреляли в Покровском и Бахмутском районах.