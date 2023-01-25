Войска РФ обстреляли Купянск, произошел пожар

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграме.

"Сегодня в 7 часов утра оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск. Там горит частный дом и магазин", - написал он.

Предварительно – без пострадавших. На месте работают экстренные службы.

За прошедшие сутки на Слобожанском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов Гатище, Волчанск, Волчанские Хутора, Бударки и Двуречная.

На Купянском направлении противник обстрелял Ольшанку, Синьковку, Ивановку, Котляровку и Табаевку.

В Волчанске Чугуевского района вражеские снаряды упали на территорию физически-оздоровительного комплекса. Повреждены ангары.

А в пгт Купянск-Узловой в результате обстрела повреждены два частных домовладения, хозяйственные постройки и газопровод. В пгт Двуречная разрушена крыша хозяйственного здания и выбиты окна в частном доме.

Около 11:00 в селе Липцы в результате артобстрела ранения получили два человека. Они госпитализированы.

22 января российские войска обстреливали населенные пункты четырех громад Харьковской области.

На протяжении суток 23 января российская армия наносила удары по Харьковской области, в результате чего были повреждены учебное заведение, дом культуры и ранен человек.

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