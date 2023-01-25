Войска РФ обстреляли Купянск, произошел пожар
Утром 25 января российские войска били по Купянску Харьковской области, произошло возгорание в доме и в магазине
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграме.
"Сегодня в 7 часов утра оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск. Там горит частный дом и магазин", - написал он.
Предварительно – без пострадавших. На месте работают экстренные службы.
За прошедшие сутки на Слобожанском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов Гатище, Волчанск, Волчанские Хутора, Бударки и Двуречная.
На Купянском направлении противник обстрелял Ольшанку, Синьковку, Ивановку, Котляровку и Табаевку.
В Волчанске Чугуевского района вражеские снаряды упали на территорию физически-оздоровительного комплекса. Повреждены ангары.
А в пгт Купянск-Узловой в результате обстрела повреждены два частных домовладения, хозяйственные постройки и газопровод. В пгт Двуречная разрушена крыша хозяйственного здания и выбиты окна в частном доме.
Около 11:00 в селе Липцы в результате артобстрела ранения получили два человека. Они госпитализированы.
- 22 января российские войска обстреливали населенные пункты четырех громад Харьковской области.
- На протяжении суток 23 января российская армия наносила удары по Харьковской области, в результате чего были повреждены учебное заведение, дом культуры и ранен человек.
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