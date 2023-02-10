Войска РФ ночью обстреляли железнодорожный вокзал Херсона
Ночью на 10 февраля вражеские войска обстреляли Херсон, в результате чего было повреждено помещение железнодорожного вокзала
Об этом сообщил горсовет.
"В Херсоне в результате взрыва сегодня ночью повреждено помещение железнодорожного вокзала. В здании выбиты окна", - говорится в сообщении.
Травмированных нет.
- В среду, 8 февраля, россияне обстреляли Херсон , в результате чего погиб пожилой мужчина. Также враг четвертый раз попал по детскому центру реабилитации.
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