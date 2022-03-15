Войска РФ не дают провести "зеленый коридор" из Чернигова, - ОВА

Об этом заявил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус .



Он поблагодарил коммунальщиков, волонтеров, депутатов, руководителей громад за их работу.



Вячеслав Чаус отметил, что в Чернигове снова начинает работать мобильная связь.



"Враг и дальше блокирует зеленый коридор, поэтому эвакуации жителей города не будет. Поэтому прошу волонтеров и в дальнейшем обеспечивать всем необходимым жителей города Чернигова, особенно тех, кто находится в укрытии", - подчеркнул он.

Напомним, ранее оккупанты не позволили Украине сделать "зеленый коридор" для гумконвоя на Херсонщине.

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