Войска РФ не дают провести "зеленый коридор" из Чернигова, - ОВА
Оккупанты не дают эвакуировать мирных жителей из Чернигова
Об этом заявил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус .
Он поблагодарил коммунальщиков, волонтеров, депутатов, руководителей громад за их работу.
Вячеслав Чаус отметил, что в Чернигове снова начинает работать мобильная связь.
"Враг и дальше блокирует зеленый коридор, поэтому эвакуации жителей города не будет. Поэтому прошу волонтеров и в дальнейшем обеспечивать всем необходимым жителей города Чернигова, особенно тех, кто находится в укрытии", - подчеркнул он.
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