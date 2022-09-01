Войска РФ наступали в районах Веселой Долины, Зайцево и Водяного

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .

Отмечается, что противник сосредотачивает усилия на установлении полного контроля территории Донецкой области, а также содержании захваченных районов Луганской, Донецкой, Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Враг продолжает наносить авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории Украины.

На Харьковском направлении с применением танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии противник совершил обстрелы позиций украинских войск и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Кленово, Дементиевка, Русские Тишки, Большие Проходы, Петровка, Победа, Байрак, Шевеловка. Продолжает ведение воздушной разведки с использованием беспилотных летательных аппаратов.

На Славянском направлении совершил обстрелы с применением танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Краснополья, Вернополья, Грушуваха. Вел воздушную разведку с применением беспилотников.

В Донецком направлении противник продолжает ведение активных боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Оказывает огненное воздействие и пытается улучшить тактическое положение, активно ведет воздушную разведку.

На Краматорском направлении производил обстрелы с применением ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Райгородок, Берестово, Раздолевка, Татьяновка, Малая Пискуновка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Северск.

На Бахмутском направлении обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Бахмутское, Соледарь, Яковлевка, Майорск, Дилиевка. Подразделения противника пытались вести наступательные бои в районах населенных пунктов Веселая Долина, Зайцево.

На Авдеевском направлении совершал обстрелы с применением ствольной, реактивной артиллерии, танков в районах населенных пунктов Опросное, Первомайское, Нью-Йорк. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Времовка, Нескучное, Александрополь.

В Новопавловском направлении обстреливал позиции украинских войск с применением танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районе населенного пункта Золотая Нива. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Марьинка. Вел наступательный бой в районе населенного пункта Водяное, успеха не имел.

В Запорожском направлении осуществлял обстрелы позиций защитников Украины с применением ствольной и реактивной артиллерии, танков в районах населенных пунктов Новополь, Ольговское, Гуляйполе, Новоданиловка, Новояковловка, Дорожнянка, Зеленое Поле, Волшебное, Белогорье.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без изменений. Подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи усиления охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

Сохраняться угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

На Северском направлении противник продолжает удерживать отдельные подразделения вооруженных сил Российской Федерации в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг с применением ствольной артиллерии производил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Каменская Слобода и Железный Мост Черниговской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb